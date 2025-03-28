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На этот раз Досвидошь - саратовский дуэт, играющий на стыке ноу-вейва, пост-панка, гранжа, нойз-рока и психоделии - возвращаются с презентацией нового альбома «Мальчики умерли». Новые песни, старые образы и уже полюбившиеся мелодии прозвучат для тебя со сцены. При участии Black Hole Surfers - neo-psychedelia / kraut / shoegaze. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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