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  1. Нижний Новгород
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Досвидошь

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

На этот раз Досвидошь - саратовский дуэт, играющий на стыке ноу-вейва, пост-панка, гранжа, нойз-рока и психоделии - возвращаются с презентацией нового альбома «Мальчики умерли». Новые песни, старые образы и уже полюбившиеся мелодии прозвучат для тебя со сцены. При участии Black Hole Surfers - neo-psychedelia / kraut / shoegaze. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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