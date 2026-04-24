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Дом прекрасных аустов и Дом престарелых аутистов

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Дом прекрасных аустов — очень необычная группа даже по стандартам современной андеграундной сцены. Коллектив специализируется на внеформатных песнях-историях, рассказывающих о парадоксальных внутренних, а иногда и внешних состояниях

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