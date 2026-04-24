Выбор редакции
Дом прекрасных аустов и Дом престарелых аутистов
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Дом прекрасных аустов — очень необычная группа даже по стандартам современной андеграундной сцены. Коллектив специализируется на внеформатных песнях-историях, рассказывающих о парадоксальных внутренних, а иногда и внешних состояниях
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи