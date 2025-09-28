Океан звука, что волнами разбивается в шум. Концерт московской шугейз группы Dog Silent. Вместе с ними сцену разделят BLACK HOLE SURFERS, Mental Map, ПРИЧАЛЫ И ПРИСТАНИ и Elvish Lemonade. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.