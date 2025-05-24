Музыка сочетает элементы инди-рока и фолка, что делает каждую песню уникальной. За время своего существования группа выпустила несколько альбомов и синглов, которые стали любимыми у многих слушателей. На концерте можно будет услышать как старые хиты, так и новые композиции — например, такие как «На пороге» и «Пятница», которые обязательно заставят зал подпевать.