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Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыка сочетает элементы инди-рока и фолка, что делает каждую песню уникальной. За время своего существования группа выпустила несколько альбомов и синглов, которые стали любимыми у многих слушателей. На концерте можно будет услышать как старые хиты, так и новые композиции — например, такие как «На пороге» и «Пятница», которые обязательно заставят зал подпевать.

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