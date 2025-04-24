Появление портативной видеокамеры в 1960-х годах открыло эру более личного контакта человека с видеоизображением. Развитие телевидения привело кино почти в каждый дом. Кроме того, технологии прямых трансляций значительно сократили скорость передачи информации в формате видеоизображений. Человек теперь может видеть себя на экране в режиме реального времени, или снять себя на камеру и тут же пересмотреть. Это дает и новый опыт взаимодействия с технологией, и новые возможности для самопознания. Подробнее о том, как художники осваивали технологии видео, какие упражнения можно делать с видеокамерой, как с помощью видео можно зависнуть над бассейном — узнаешь на лекции из цикла «От «киноглаза» до искусственного интеллекта». Участники встречи познакомятся с творчеством Майи Дерен, Криса Маркера, Мерса Каннингема, Энди Уорхола, Нам Джун Пайка, Брюса Наумана и других. О лекторе: Дарья Ткачёва — культуролог, начальник отдела выставочных проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал).