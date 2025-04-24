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Дарья Ткачёва: «1940–1970-е. Экспериментальное кино и начало видеоарта»

Арсенал
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

Появление портативной видеокамеры в 1960-х годах открыло эру более личного контакта человека с видеоизображением. Развитие телевидения привело кино почти в каждый дом. Кроме того, технологии прямых трансляций значительно сократили скорость передачи информации в формате видеоизображений. Человек теперь может видеть себя на экране в режиме реального времени, или снять себя на камеру и тут же пересмотреть. Это дает и новый опыт взаимодействия с технологией, и новые возможности для самопознания. Подробнее о том, как художники осваивали технологии видео, какие упражнения можно делать с видеокамерой, как с помощью видео можно зависнуть над бассейном — узнаешь на лекции из цикла «От «киноглаза» до искусственного интеллекта». Участники встречи познакомятся с творчеством Майи Дерен, Криса Маркера, Мерса Каннингема, Энди Уорхола, Нам Джун Пайка, Брюса Наумана и других. О лекторе: Дарья Ткачёва — культуролог, начальник отдела выставочных проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал).

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