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Ecstatic Dance Festival Wild

Серфлагерь на Горьковском море

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от 13000₽ до 15000₽
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль свободного танца, музыки и практик под открытым небом. Что тебя ждёт: — Ecstatic Dance от лучших диджеев России и Европы - Kareem Raihani (Amsterdam), Victor Kostin, Alexey Kuzmin, Vanka Vanka, Ruslan Mazaev, Mike Azal, Оля Бородина, Alex Muller — Живая музыка с Битту Малик, Артуром Ахмедеевым, medicine songs — Форматы свободного танца: BioDanza с Хосе Антонио (Аргентина), STOP Dance, Heart in Motion, контактная импровизация, планетарный танец — Шикарный концертный звук — Cцена на воде на песчанном пляже — Лекторий — Площадка для телесных практик с активными медитациями, тактильные практики. — Активности, массажи, баня, лес, водный спорт и многое другое Какао церемония, чайные церемонии, песни у костра — Фудкорт — Маркет с диковинами — Водный спорт Танцуй, живи, люби!

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