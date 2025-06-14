Фестиваль темной музыкальной сцены. Для тебя выступят: proshay (darkwave/post-punk, Ульяновск) — песни одиночества, несбывшихся надежд и безграничной скорби по прошлому и будущему. Сад (synthwave/post-punk, Москва) — яростный и лиричный дарк-проект с линией личных переживаний, переработанных в музыку. Холодное лето (darkwave/post-punk, Нижний Новгород) — загадочный dark wave дуэт, возникший на пересечении путей двух, кажется всю жизнь, знакомых людей. С первых секунд треки команды легко узнать по Вязким рифам, ломаным ритмам и текстам в темной эстетике. Худоба (art-pop/synth-pop, Нижний Новгород) — новый арт-поп и синти-поп проект, основанный на вымышленной вселенной с главным героем Игнатом Алексеевичем Корюшкиным. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.