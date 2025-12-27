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[солдаут] Christmas jazz в Планетарии

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Уютная рождественская атмосфера на концерте «Christmas Jazz». Вместе с Планетарием 1 отпустишь суету рабочих будней и горящих дедлайнов, чтоб настроится на неспешные выходные. Услышишь знакомые всем композиции «White Christmas», «Let it snow», «Have yourself a merry little Christmas», «Santa Claus is coming to town» и растворишься в их тёплом и мягком звучании. Атмосферу волшебства дополнит полнокупольная графика планетария, которая подарит чувство спокойствия и ощущение приближающегося чуда! Юрий Барсуков - контрабас Алёна Мордяхина - вокал Константин Перевезенцев - гитара Сергей Туляков - бас Ксения Курочкина - барабаны

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