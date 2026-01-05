Вместе с Планетарием 1 отпустишь суету рабочих будней и горящих дедлайнов, чтоб настроится на неспешные выходные. Услышишь знакомые всем композиции и растворишься в их теплом и мягком звучании. Атмосферу волшебства дополнит полнокупольная графика планетария, которая подарит чувство спокойствия и ощущение приближающегося чуда. Играть для тебя будет трио «Киты и Звезды»: Юрий Барсуков — контрабас, Егор Сатышев — клавишные, Евгений Кочетов — ударные.