Встреча, чтобы прочитать и обсудить юмористические рассказы Антона Чехова. Без лекций и «правильных» трактовок — только живое чтение, личные впечатления и разговор о том, что зацепило, рассмешило или неожиданно отозвалось. Можно читать вслух по очереди, можно просто слушать. Тексты короткие — это удобно: за вечер успеешь прочитать несколько штук и как следует их обсудить. Встреча подойдёт тем, кто любит книги, но не всегда находит, с кем ими поделиться, и тем, кому хочется спокойного пространства для общения и хорошей компании. Приходите читать, слушать и обсуждать Чехова.