Куратор выставки «Бумага. Смешанная техника» Анна Чернышёва в рамках параллельной программы прочитает лекцию. Веками бумагу воспринимали просто как основу для рисунка или печати, но в XX столетии художники совершили настоящую революцию, увидев в бумаге не только плоскость, но и пространство. Они начали сгибать, резать, склеивать и наслаивать ее, создавая сложные рельефы и самостоятельные объекты. Поговоришь о том, как бумага из носителя изображения стала художественным высказыванием, какие приемы — от тиснения до создания бумажной массы — используют художники, а также как мастера отечественного искусства преодолевали плоскость и наделяли бумагу новым, пространственным измерением. Лектор: Анна Чернышёва — научный сотрудник отдела графики ГМИИ им. А.С. Пушкина, хранитель фонда графики стран Америки и Восточной Европы XX века, коллекции русской и советской печатной графики ХХ века — расскажет об удивительных превращениях самого привычного материала в искусстве — бумаги.