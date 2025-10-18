ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Братья по разуму

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Исследование жизни, пространства, времени и энергии через импровизационную музыку на концерте «Братья по разуму». «Братья по разуму» — это проект двух друзей, играющих импровизационную атмосферную инструментальную музыку. Тебя ждёт погружение в необычное атмосферное звучание, путешествие в далёкие бескрайние миры внутреннего космоса и отдых от повседневности. Константин Губин — мультиинструменталист и обладатель обширной коллекции необычных музыкальных инструментов: этнические флейты, калимбы, глюкофоны, равваст, каатон, орион, хэндпан, тамбура, укулеле, тубофон, колокольчики и многое другое. Дмитрий Саврасов — гитарист со сценическим опытом более 20 лет, игравший во множестве музыкальных коллективов в разных стилях. Процесс сродни звукотерапии. По стилю их музыку можно отнести к эмбиенту, пост-року, а также к этнике, «world music» и «new age» — то есть к музыке для релакса. Просим вас сохранять тишину и быть внимательными, так как данная программа требует от зрителя сосредоточенности.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста