Исследование жизни, пространства, времени и энергии через импровизационную музыку на концерте «Братья по разуму». «Братья по разуму» — это проект двух друзей, играющих импровизационную атмосферную инструментальную музыку. Тебя ждёт погружение в необычное атмосферное звучание, путешествие в далёкие бескрайние миры внутреннего космоса и отдых от повседневности. Константин Губин — мультиинструменталист и обладатель обширной коллекции необычных музыкальных инструментов: этнические флейты, калимбы, глюкофоны, равваст, каатон, орион, хэндпан, тамбура, укулеле, тубофон, колокольчики и многое другое. Дмитрий Саврасов — гитарист со сценическим опытом более 20 лет, игравший во множестве музыкальных коллективов в разных стилях. Процесс сродни звукотерапии. По стилю их музыку можно отнести к эмбиенту, пост-року, а также к этнике, «world music» и «new age» — то есть к музыке для релакса. Просим вас сохранять тишину и быть внимательными, так как данная программа требует от зрителя сосредоточенности.