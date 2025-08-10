Возможно ли забыть про отсутствие Интернета и связи? Уже 10 августа останется только громкая музыка и связь между участниками. Нужно ли что-то большее? Тебя ждут: Айва — альтернатива, гранж, поп панк и др. Эмпатори! — взрыв эмоций в звуке. Ребята играют альтернативный рок, смешивая мощные риффы с глубокими текстами. Дохлые — играют полную бурду, любят котят, вокалист обожает срывать голос, барабанщик постоянно сбивается, а соло гитарист ничего не учит. Decree — новое имя для сцены альтернативного метала, группа идущая на эксперименты, вдохновленная школой американского нью метала.