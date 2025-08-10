ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Без связи фест

Alcatraz
ул. Почаинская, 17С

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Возможно ли забыть про отсутствие Интернета и связи? Уже 10 августа останется только громкая музыка и связь между участниками. Нужно ли что-то большее? Тебя ждут: Айва — альтернатива, гранж, поп панк и др. Эмпатори! — взрыв эмоций в звуке. Ребята играют альтернативный рок, смешивая мощные риффы с глубокими текстами. Дохлые — играют полную бурду, любят котят, вокалист обожает срывать голос, барабанщик постоянно сбивается, а соло гитарист ничего не учит. Decree — новое имя для сцены альтернативного метала, группа идущая на эксперименты, вдохновленная школой американского нью метала.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста