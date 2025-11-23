Новый фильм студии Bang! Bang!: дизайнеры и архитекторы доказывают, что всё вокруг может быть искусством, и стулья — не исключение. Красота или удобство? Вечный вопрос для современного человека, который вынужден постоянно приспосабливаться к экономическим и социальным бурям. Но окружающий мир может быть и функциональным, и эстетически выверенным. И не просто может — должен быть. Фильм открывает двери мастерских, музеев и арт-пространств, где эстетика и функциональность перестают бороться, а вступают в полезную для человечества алхимию. Побываешь в гостях у Кохтаро Мори, японского дизайнера и мастера по дереву, который наглядно покажет, что материальное невозможно без духовного. Узнаешь, как продолжают жить идеи знаменитого итальянского архитектора Вико Маджистретти, который смог сделать мебель чем-то большим, чем просто предметы для работы и отдыха. Взглянешь на старую добрую IKEA с визионерской стороны. Увидишь, как инвалидные коляски могут быть не только удобными, но и по-футуристически прекрасными.