Apodemus, Time
улица Красная Слобода, 9
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от 600₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой концерт группы Apodemus. Группа обещает выступить как всеми любимую классическую рок-программу, так ещё и показать кое-что интересное. Специальные гости вечера — группа The Invisible Machine Engine
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