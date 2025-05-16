Apodemus
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Концерт психоделического стонер трио Apodemus в TagoMago. Специальные гости вечера — стоунер-трио с хвойных берегов Камы Conifer Beard. Вход 500 с репостом (https://vk.com/wall-228268977_59) / 700 без. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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