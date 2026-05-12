Стендап-концерт «Ничего не вышло». Второй сольный концерт Андрея Атласа. И нет, название «ничего не вышло» — это не отсылка к первому. Это мысль, с которой так или иначе сталкивается каждый человек в самых разных обстоятельствах — в работе, в личной жизни, в мечтах, в мечтах о личной жизни на работе. Андрей делится откровенными личными историями и на своём примере показывает, есть ли позитивная жизнь после этой мысли и как побыстрее до неё добраться. Андрей Атлас — «Stand Up ТНТ», «Открытый микрофон ТНТ». Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.