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Андрей Атлас. Сольный стендап концерт

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-концерт «Ничего не вышло». Второй сольный концерт Андрея Атласа. И нет, название «ничего не вышло» — это не отсылка к первому. Это мысль, с которой так или иначе сталкивается каждый человек в самых разных обстоятельствах — в работе, в личной жизни, в мечтах, в мечтах о личной жизни на работе. Андрей делится откровенными личными историями и на своём примере показывает, есть ли позитивная жизнь после этой мысли и как побыстрее до неё добраться. Андрей Атлас — «Stand Up ТНТ», «Открытый микрофон ТНТ». Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.

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