Гурам Амарян: Базар
Дворец спорта «Нагорный», проспект Гагарина, 29
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Новый сольный концерт Гурама Амаряна — это стендап про жизнь, отношения, семью и ситуации, знакомые каждому. В программе — новые шутки, точные наблюдения, колкий юмор и самоирония. Гурам говорит о браке, разнице взглядов, ожиданиях, бытовых конфликтах и абсурде повседневной жизни в своём фирменном энергичном стиле. «Базар» — это живой стендап, в котором смешно, узнаваемо и местами неожиданно. Без наставлений, но с мыслями, которые остаются после концерта.
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