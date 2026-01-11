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Вася Медведев

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Московский стендап-комик, участник Stand-Up Club #1 и популярных комедийных проектов «Стендап-комики», «Разгоны», «Книжный клуб» и ЧУВС. Его выступления также выходили в проектах Stand Up на ТНТ. Вася известен нестандартным подходом к комедии, в котором сочетаются абсурд, философские размышления и личные истории. Его юмор отличается вниманием к деталям и провокационным взглядом на привычные вещи.

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