Московский стендап-комик, участник Stand-Up Club #1 и популярных комедийных проектов «Стендап-комики», «Разгоны», «Книжный клуб» и ЧУВС. Его выступления также выходили в проектах Stand Up на ТНТ. Вася известен нестандартным подходом к комедии, в котором сочетаются абсурд, философские размышления и личные истории. Его юмор отличается вниманием к деталям и провокационным взглядом на привычные вещи.