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Евгений Хоньяков

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Женя Хоньяков — российский стендап-комик с невероятно душевных, искренним и остроумным стилем выступлений. Его комедия наполнена живыми историями, забавными бытовыми зарисовками и остроумными комментариями на актуальные темы. Благодаря открытости, уровню шуток и приятной атмосфере на выступлениях завоевывает сердца массового зрителя.

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