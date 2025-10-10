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Адаптация Пчёл

Alcatraz
ул. Почаинская, 17с

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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа, во главе с бессменным лидером Александром Бусловым, зарекомендовала себя как смелые музыкальные экспериментаторы. Сегодня АПЧ эволюционировала, сохранив уникальный дух новаторства, но обретя профессиональную зрелость и мощный современный саунд. Свой стиль музыканты определяют как кибер-гранж — фирменный сплав цифровых текстур и «грязных» гитар. Новый релиз станет квинтэссенцией их размышлений о мире в эпоху перемен. На концерте будет презентация нового альбома.

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