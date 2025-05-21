Выбор редакции
Abyss, Watching Me
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Abyss, Watching Me сыграет свой самый длинный сет, полностью состоящий из: 1) проверенных временем синглов, обласканных эстетами редких композиций 2) а также из полностью новых песен, которые ты услышишь первым! Abyss, Watching Me — пост-хардкор формация из Праги и главный проект блогера Егора Ерушина. Концерт пройдёт в рамках самого масштабного тура Abyss, Watching Me по России.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи