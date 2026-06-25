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Персональная выставка дуэта 404.zero — аудиовизуальных архитекторов, создающих генеративные работы через программирование, обработку звука и модульное оборудование. Выставка 404 музей превращает индустриальное пространство в живую систему координат, где свет, звук и движение становятся архитектурой, а зритель — частью инсталляций. В экспозиции — три работы: 40.0, 1.0, 4.1. Режим работы: Вт–Вс: 12:00–21:00 Пн – выходной
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