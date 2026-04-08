Кинотеатр «Москва» располагается на 5 этаже Галерей. Сюда приходят познакомиться с новинками кинопроката и отдохнуть от шопинга в атмосфере максимального комфорта. Для этого есть всё: пять уютных залов, удобные кресла и кухня из ресторана «Москва» во время показа. В репертуаре кинотеатра представлены самые громкие и интересные новинки кинопроката в совершенно разных жанрах. В кинотеатре можно заказать блюда из ресторан «Москва». В меню собраны традиционные для Италии блюда вроде брускетт, пиццы, пасты и ризотто. Кроме этого, в списке позиций можно найти японские гастрономические хиты и фирменные блюда с морепродуктами. В качестве сопровождения к фильму ты можешь заказать классические и тёплые роллы, суши и сашими, свежие морепродукт или приготовленные на гриле. Внимательные официанты помогут определится с блюдами и принесут их прямо в зал кинотеатра. Время работы: ежедневно с 11:00 до 00:00 https://vg-cinema.moscow/
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