https://www.mosgorsad.ru/ Территория Сада «Эрмитаж», одного из старейших мест отдыха в Москве, не очень и велика. И как там умещается столько всего? Три театра, эстрада, фонтан, детская площадка, белки, голуби, цветы, деревья, гарден коттеджи. Зимой Сад превращается в самый романтический каток во всей Москве, а в тёплое время года устраиваются всевозможные фестивали. И при всей насыщенности мероприятий Сад Эрмитаж всегда был и остаётся милым, уютным уголком в самом центре столицы.
Карта места...
Комментарии
Сад замечательный для йоги и пикников а также всего остального
EleNa5 июля 2024, 02:34
Красивый уютный сад с приятными кафе . В саду расположено несколько театров,периодически проходят концерты.Есть будочка где готовят очень разнообразное какао,кафе Ахимса.Есть даже ноотропный какао)
Елена12 июня 2024, 02:54
Отличное место
Привет, ищу компанию с кем пойти прогуляться по парку.