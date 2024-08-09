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Сад Эрмитаж

Москва, Каретный Ряд, 3

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https://www.mosgorsad.ru/ Территория Сада «Эрмитаж», одного из старейших мест отдыха в Москве, не очень и велика. И как там умещается столько всего? Три театра, эстрада, фонтан, детская площадка, белки, голуби, цветы, деревья, гарден коттеджи. Зимой Сад превращается в самый романтический каток во всей Москве, а в тёплое время года устраиваются всевозможные фестивали. И при всей насыщенности мероприятий Сад Эрмитаж всегда был и остаётся милым, уютным уголком в самом центре столицы.
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Комментарии

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Аг Валентина
30 октября 2024, 18:08

Привет, ищу компанию с кем пойти прогуляться по парку.

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Илья
30 июля 2024, 19:03

Сад замечательный для йоги и пикников а также всего остального

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EleNa
5 июля 2024, 02:34

Красивый уютный сад с приятными кафе . В саду расположено несколько театров,периодически проходят концерты.Есть будочка где готовят очень разнообразное какао,кафе Ахимса.Есть даже ноотропный какао)

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Елена
12 июня 2024, 02:54

Отличное место

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