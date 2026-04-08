https://odinparki.ru/ Ландшафтный парк всего-то в 25 км от Москвы. Особенности: арт-объекты и инсталляции, выполненные по мотивам работ Казимира Малевича. Это совместный проект с Третьяковской галереей. Здесь ты познакомишься с необычными формами искусства. Особого внимания заслуживает Новый сад камней с прогулочными дорожками, водоемами и каскадными водопадами в самом начале парка. Есть прокат велосипедов, кафе, волейбольные площадки, дорожки, прогулочные маршруты. В парке располагается «Дуб Малевича», возле которого, по легенде, художник отдыхал после прогулки и писал картины. Ежедневно, круглосуточно.
Карта места...