https://p-kp.ru/ До наших дней сохранился природный ансамбль парка — старинные аллеи, живописные голландские пруды с островами и арочными мостиками. Не случайно современники называли усадьбу «Студенец» «абсолютной Венецией в садах». По аллеям парка прогуливались А. Пушкин, Д. Давыдов, Е. Баратынский. Сегодня парк «Красная Пресня» — это современное пространство для отдыха московской интеллигенции. В парке каждый обязательно найдет что-то своё — глоток воздуха в гонке рабочего дня, спортивный и развивающий досуг, доступный всем культурный отдых.
Карта места...
Комментарии
Уютный парк для прогулок и отдыха есть бассейн летом
Пользователь №7243322 апреля 2022, 01:37
Прекрасный парк
Отличный парк. Можно погулять, позагорать. На турнике позаниматься, размяться после сиденья за компом. Девушки ходят, птички поют...