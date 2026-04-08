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Красная Пресня

Москва, Мантулинская, 5

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https://p-kp.ru/ До наших дней сохранился природный ансамбль парка — старинные аллеи, живописные голландские пруды с островами и арочными мостиками. Не случайно современники называли усадьбу «Студенец» «абсолютной Венецией в садах». По аллеям парка прогуливались А. Пушкин, Д. Давыдов, Е. Баратынский. Сегодня парк «Красная Пресня» — это современное пространство для отдыха московской интеллигенции. В парке каждый обязательно найдет что-то своё — глоток воздуха в гонке рабочего дня, спортивный и развивающий досуг, доступный всем культурный отдых.
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Комментарии

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Павел
21 августа 2024, 20:01

Отличный парк. Можно погулять, позагорать. На турнике позаниматься, размяться после сиденья за компом. Девушки ходят, птички поют...

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Илья
30 июля 2024, 19:02

Уютный парк для прогулок и отдыха есть бассейн летом

П№
Пользователь №72433
22 апреля 2022, 01:37

Прекрасный парк

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