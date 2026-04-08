Киноцентр «ДомЖур» — исторический кинотеатр, расположенный в здании Дома журналиста. Особенностью кинотеатра является «долгий» прокат фильмов. Помимо новинок здесь можно посмотреть картины, которые в других кинотеатрах уже ушли из репертуара. Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Здесь проходят тематические фестивали и ретроспективы. Специальные показы сопровождаются лекциями о кино, обсуждениями фильмов с носителями языка, киноклубами, встречами с гостями. Режим работы: ПН-ПТ: 13:00-22:00 СБ-ВС: 10:00-22:00 http://www.arbatkino.ru/
Карта места...