  1. Москва
  2. Места
  3. Кино

Домжур

Москва, Никитский бульвар, 8А

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Киноцентр «ДомЖур» — исторический кинотеатр, расположенный в здании Дома журналиста. Особенностью кинотеатра является «долгий» прокат фильмов. Помимо новинок здесь можно посмотреть картины, которые в других кинотеатрах уже ушли из репертуара. Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Здесь проходят тематические фестивали и ретроспективы. Специальные показы сопровождаются лекциями о кино, обсуждениями фильмов с носителями языка, киноклубами, встречами с гостями. Режим работы: ПН-ПТ: 13:00-22:00 СБ-ВС: 10:00-22:00 http://www.arbatkino.ru/
Карта места...

Ещё кино в городе Москва

Популярное

Кинотеатр «Художественный»

Ул. Арбатская пл., 14
Карточка

Каро 11 Октябрь

Новый Арбат ул., 24
Карточка

ГУМ Кинозал

Красная пл., 3
Карточка

Синематека «Мир искусства»

Долгоруковская улица, 33с3
Карточка

Кинотеатр «Пионер»

Кутузовский пр-т 21
Карточка

Кинотеатр «Иллюзион»

Котельническая наб., 1/15
Карточка
Популярное

Москино Музеон

Крымский Вал, влад. 2, парк искусств «Музеон»
Карточка

Московская школа кино

Нижняя Сыромятническая 10, стр 2
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста