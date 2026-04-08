«Букводом» — больше, чем библиотека. Это общественное культурно-образовательное пространство, место для работы, творчества и отдыха, включающее в себя современную библиотеку, с обширной образовательной программой и коворкингом. В «Букводоме» проходят лекции, мастер-классы и воркшопы.Здесь есть свой литературный клуб, проходят встречи с писателями, авторские чтения, обсуждения прочитанных книг; кинопоказы, лекции о кино и искусстве; выставки, творческие вечера, семейные события. Важным элементом проекта является экологическое направление, в рамках которого проходят встречи с экспертами, а также реализуется программа «зелёного» образования в формате полноценного курса для людей всех возрастов. В «Букводоме» работает книжная лавка, а также лавка этичных и экологичных товаров. Сайт: https://bookvodom.moscow/
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