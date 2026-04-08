Авиатор
Москва, ул. Ольховская, д. 14с8
Арт-пространство «Авиатор» – необычное место, заявившее о себе и сразу завоевал сердца творческих жителей Москвы своими экспериментами с внешним обликом территории. «Авиатор» находится в центре Москвы между станциями метро Бауманская и Красносельская на территории бывшего авиазавода. В каждом уголке пространства царит атмосфера творчества. Только свернув во двор к арт-пространству, вы почувствуете прилив вдохновения и вам непременно захочется внести свой вклад в это место https://aviator-art.com/
Карта места...
Очень скучное пространство.Ни в коем случае не советую ходить туда,если не проводится какой-то концерт или ивент в панк фикшен.