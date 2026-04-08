  1. Москва
  2. Места
  3. Арт-пространства

Авиатор

Москва, ул. Ольховская, д. 14с8

ВКонтакте

Арт-пространство «Авиатор» – необычное место, заявившее о себе и сразу завоевал сердца творческих жителей Москвы своими экспериментами с внешним обликом территории. «Авиатор» находится в центре Москвы между станциями метро Бауманская и Красносельская на территории бывшего авиазавода. В каждом уголке пространства царит атмосфера творчества. Только свернув во двор к арт-пространству, вы почувствуете прилив вдохновения и вам непременно захочется внести свой вклад в это место https://aviator-art.com/
Карта места...

Ещё арт-пространства в городе Москва

Кейв

Малая Семёновская улица, 6с1
Карточка

Лепим-Рисуем

Федеративный проспект, 46к1
Карточка

Место быть

Мясницкая улица, 24/7с1
Карточка

Открытое пространство Seasons of life в Доме с рыцарем

Садовая-Самотёчная улица, 2/12
Карточка

Linda de La. Арт-центр

Берсеневский переулок, 5с2
Карточка

Нора

Новорязанская улица, 30
Карточка

Blar

улица Усачёва, 13
Карточка

Топь

Угрешская улица, 2с53, подъезд 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Пользователь № 35226
10 мая 2022, 20:48

Очень скучное пространство.Ни в коем случае не советую ходить туда,если не проводится какой-то концерт или ивент в панк фикшен.

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста