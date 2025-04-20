На лекции поговорят о главных фигурах космонавтики — от Гагарина и Королёва до Маска и тех, кто прямо сейчас готовит нас к будущему среди звёзд. С момента полёта Гагарина прошло больше 60 лет. Сегодня космос — это уже нечто привычное: спутниковая связь, интернет, исследования дальних миров. Человечество стоит на пороге полёта на Марс. Но за каждым достижением стоят люди, чьи решения, риски и открытия двигали человечество вперёд. Кто сделал первый шаг в космос и прокладывал путь к звёздам? Кто создавал ракеты, станции, программы исследования других планет? Без кого полёты на Луну, Марс и за пределы Земли были бы невозможны? И, конечно, извечная мечта о космосе нашла отображение в музыке — существует огромное количество космических мелодий и песен. Музыкант Александра Калинина поможет окунуться в атмосферу бескрайнего космоса. Спикер: Марат Айрапетян — космический инженер, участник команды по созданию спутников, специалист марсианской аналоговой миссии, автор-блога «Юра, мы справимся!», амбассадор ВК Техпросвет. В стоимость входят: — увлекательное погружение в историю модного дома — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная съёмка