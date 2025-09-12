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Zorka x Staya

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

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Завершение:

от 5000₽ до 20000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Пятница на террасе ZORKA вместе со Staya. Сезон подходит к концу, и каждая ночь становится особенно ценной. Главное событие вечера – сет от Joezi. Французский диджей и продюсер, чьи треки звучат на крупнейших лейблах мира. Он – один из ярких представителей Afro-house на мировой сцене, поддерживаемый артистами уровня Black Coffee, Bedouin, Keinemusik. Кульминацией станет рассвет. Когда Москва просыпается, а мы встречаем новое утро под открытым небом, именно в эти минуты ZORKA остаётся в памяти навсегда. LINE-UP: 22:00 AIDDI 23:00 EMILIO 00:30 NIKOLA MELNIKOV 02:00 JOEZI 04:00 ADORE U FC / DC: cocktail / glam / casual chic Резерв столов по номеру телефона.

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