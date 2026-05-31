Зорька: воскресная сессия
улица Косыгина, 28с1
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от 2500₽ до 3500₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка для главных модников столицы, творческих людей и любителей свежайшей селективной электронной музыки. Диджеи: Moon's Voyager Come Closer Li | Lu Rocca Aza Sirelis Nastie
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