Zorka special edition
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Ночь обещает быть наполненной музыкой, которую невозможно забыть, и атмосферой, ради которой стоит собираться снова и снова. Вечер откроет JULIA DI, особый вайб продолжит лайв от CATMOONK, а в самом сердце программы легендарный SOCKO из Армении с уникальным live-сетом. После — многослойное выступление D.A.L.I., способное перенести танцпол в особое состояние, а динамику финала и магию рассвета создаст дуэт DOBROV & GAR1SSON. FC / DC. Dress code: cocktail / glam / casual chic Резерв столов по указанному номеру телефона.
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