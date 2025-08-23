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Zorka special edition

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Ночь обещает быть наполненной музыкой, которую невозможно забыть, и атмосферой, ради которой стоит собираться снова и снова. Вечер откроет JULIA DI, особый вайб продолжит лайв от CATMOONK, а в самом сердце программы легендарный SOCKO из Армении с уникальным live-сетом. После — многослойное выступление D.A.L.I., способное перенести танцпол в особое состояние, а динамику финала и магию рассвета создаст дуэт DOBROV & GAR1SSON. FC / DC. Dress code: cocktail / glam / casual chic Резерв столов по указанному номеру телефона.

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