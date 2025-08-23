Ночь обещает быть наполненной музыкой, которую невозможно забыть, и атмосферой, ради которой стоит собираться снова и снова. Вечер откроет JULIA DI, особый вайб продолжит лайв от CATMOONK, а в самом сердце программы легендарный SOCKO из Армении с уникальным live-сетом. После — многослойное выступление D.A.L.I., способное перенести танцпол в особое состояние, а динамику финала и магию рассвета создаст дуэт DOBROV & GAR1SSON. FC / DC. Dress code: cocktail / glam / casual chic Резерв столов по указанному номеру телефона.