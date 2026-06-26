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Зорька. Открытый пульт

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

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от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Открытый пульт (Open Deck) — открытая площадка для новых музыкальных имен. Здесь ищут новое звучание и новых артистов, которым дают возможность проявить себя, влюбить в свою музыку и харизму. С 21:00 до 23:00 передадут пульт в руки четырёх диджеев. Ровно 30 минут на выступление, за которые нужно проявить себя. Тут будут искать качественную селекцию, технику и особую энергетику. — 21:00 — 21:30 — вход бесплатный, с возможностью остаться на вечеринке на всю ночь — С 21:30 — вход по стандартным билетам Диджеи: SLAVA LEE / M.O.S. / KORETS / AVA LI Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик.

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