Открытый пульт (Open Deck) — открытая площадка для новых музыкальных имен. Здесь ищут новое звучание и новых артистов, которым дают возможность проявить себя, влюбить в свою музыку и харизму. С 21:00 до 23:00 передадут пульт в руки четырёх диджеев. Ровно 30 минут на выступление, за которые нужно проявить себя. Тут будут искать качественную селекцию, технику и особую энергетику. — 21:00 — 21:30 — вход бесплатный, с возможностью остаться на вечеринке на всю ночь — С 21:30 — вход по стандартным билетам Диджеи: SLAVA LEE / M.O.S. / KORETS / AVA LI Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик.