Одиссея х Зорька (Odyssey x Zorka)
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Первая в этом сезоне вечеринка Одиссеи (Odyssey) — проекта, который сформировал вокруг себя одну из самых узнаваемых музыкальных экосистем страны, объединив фестиваль, лейбл и комьюнити. Во главе лайнапа — Izotov, основатель Одиссеи и артист, во многом сформировавший звучание российской organic-сцены. За годы карьеры он делил сцену с Damian Lazarus, Stephan Bodzin, Satori, Mira и Be Svendsen, а также одним из первых познакомил российскую публику с Monolink и Jan Blomqvist. Вместе с ним выступит Dibidabo, чьи релизы выходят на BAR25, Одиссее и Universal Music MENA, а музыку поддерживают Bedouin и CamelPhat. Gotlucky — продюсер с релизами на STMPD RCRDS, Spinnin’ и Одиссее, чьи треки звучат в сетах Martin Garrix, Armin van Buuren и MEDUZA. Дополнят вечер Heartless House — новый проект с релизами на SE:VER и Одиссее, уже получивший поддержку Alex Wann; Amo:ra, выпускающий музыку на Radiant., Opalo Records и Одиссее; а также Nigel See — диджей и музыкальный куратор с более чем 20-летним опытом, формирующий музыкальное направление Allens Members Club. Лайнап: Izotov • Dibidabo • Amo:ra • Gotlucky • Heartless House • Nigel See Дресс-код: коктейльный, гламур, кэжуал-шик.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи