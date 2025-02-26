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Знаки для людей

Граунд Солянка
Солянка, 1/2, стр. 2

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от 250₽ до 500₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка прото-форм и мета-слов Арсения Сергеева (YARKY). Пока абстракции в виде форм и слов существуют в человеческом воображении, они — базовый элемент и строительный материал рассуждений и резонерства. Но стоит эти «обобщения» материализовать, сделать вещами — и вот они уже не знаки/символы, но инструменты интерпретаций и трансформаций реального, агенты изменений пространств, субъектов и объектов. Арсений Сергеев сосредоточен на предметном аспекте своих полихромных объектов. Автор преобразует геометрические примитивы в онтологические прото-формы. Объемное укладывается в плоскость, а двухмерное выглядит как трехмерное — картина норовит стать скульптурой. Наряду с геометрией художник использует слова омонимы-омографы, которые пишущиеся одинаково, но имеют совсем разное значение. В авторский терминологии это «мета-слова», обнажающие абстрактность языковых структур. Его работы отсылают к конструктивизму Лисицкого и визуальной агитации Родченко, стремясь структурировать восприятие. Художник ставит вопросы: как и почему мы ищем смысл? Что происходит, когда он ускользает? Как его отсутствие пробуждает желание интерпретации? Арсений Сергеев — художник, преподаватель и куратор. Окончил Свердловское художественное училище и Уральскую архитектурно-художественную академию. Организовывал выставки современного искусства, был редактором журнала «КОМОД» и художественным руководителем филиала ГЦСИ в Екатеринбурге. Соосновал школу «Артполитика» и курировал общественные художественные проекты, включая «Длинные истории Екатеринбурга» (премия «Инновация») и фестиваль OUTVIDEO. Преподаёт в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

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