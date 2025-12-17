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Зимняя соната

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

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600₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, объединяющая классиков и современных художников в размышлении о русской зиме. В экспозиции представлены работы Георгия Нисского, Тараса Гапоненко, Константина Морозова, Юрия Васнецова и Рустама Хандамова, Олеси Новиковой, Екатерины Кудрявцевой и др., которые погружают зрителя в атмосферу зимы, праздников, посиделок, уюта и творчества. Особое очарование выставке придает гармоничное сочетание разных техник и жанров. От реалистичных пейзажей до абстрактных зарисовок — каждый художник видит зиму по-своему, но все работы объединены любовью к русской природе и стремлением передать ее неповторимую красоту. Куратор: Рушания Ахунова — кандидат искусствоведения, арт-директор Arts Square Gallery. График работы выставки: ежедневно с 12:00 до 21:00

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