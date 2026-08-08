Вся территория Дизайн завода объединит локальные проекты, современную культуру, музыку и городское сообщество. Только на два дня вся территория Дизайн завода превратится в большой фестиваль с десятками участников, где можно будет найти: локальные бренды, редкий винтаж, апсайкл дизайнеров, украшения, аксессуары, керамику, предметы для дома, гастропроекты и многое другое. Среди активностей: • офлайн-аукцион с Kickspaper • интерактив от модельного агентства Lumpen с Авдотьей Александровой • поп-ап инсталляция бренда ABC • активности от «Смешариков» • розыгрыш призов от «Республики» • экспозиция современных художников во главе с Александром Тито • станция по дтф-печати • ночной рейв в котельной 1929 «Заводской х Джув» — это фестиваль, где встретятся авторские проекты, коллекционеры, художники, дизайнеры и все, кто ценит уникальные вещи, локальные инициативы и атмосферу городских фестивалей. 8-9 августа с 12:00 до 19:00