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Женское. Хрупкое

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Мы живём, не замечая. День за днём в скорости, в шуме, в привычке. Тело стареет. Время уходит. И только в моменты, когда жизнь даёт трещину — мы вдруг чувствуем, как она дорога. Кураторский проект / женское. хрупкое / — это не выставка в привычном смысле. Это маршрут сквозь жизнь: от первого вздоха до последнего и обратно. 7 залов — 7 глав одного жизненного цикла. Зарождение, явление, отражение, прогрессия, защита, переход, бессмертие. Ценность живого существа — наивысшая. Хрупкость человеческого тела — неоспоримая. Кратковременность жизненного цикла — зафиксированная. Красная линия: жизнь есть ценность — важнее ничего нет. — Ася Голубева, куратор Зритель здесь — соучастник, а не наблюдатель. Трогать, говорить, медитировать, создавать — всё разрешено. Это интерактивная, живая среда. Девять авторов из пяти городов собрали пространство, которое дышит. Живые, но обезглавленные цветы в холле. Инсталляция, проводящая через опыт рождения. Зеркала, где отражается не лицо, а судьба. Сияющая пустота там, где заканчивается тело и начинается что-то другое.

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