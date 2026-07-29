Место, где можно практиковать английский и находить новых подруг в Москве. Каждый месяц девушки собираются небольшой компанией, чтобы обсудить разные жизненные темы с щепоткой психологии. Это не урок и не экзамен — они не учат грамматику, а создают пространство, где можно перестать бояться говорить и начать получать удовольствие от общения. Встречи ведёт Оля — преподаватель английского с опытом более 10 лет. Она направляет разговор, поддерживает, делит участниц на пары, помогает, если не хватает слов, и заранее готовит полезные фразы по теме, чтобы девушки говорили увереннее. Тема июля: Делает ли нас лето счастливее? (Does summer make us happier?) Уровень: Ниже среднего (Pre-Intermediate) и выше. Главное — не идеальный английский, а желание говорить. Ошибаться здесь абсолютно нормально. Встреча пройдёт на пикнике (если погода подведёт — в кофейне). Запись в ТГ.