На выставке представлено более 80 подлинных работ гения сюрреализма Сальвадора Дали, посвящённых Женщине из прекрасного сна. В экспозицию вошли иллюстрации Дали к стихам французских поэтов Пьера Ронсара и Гийома Аполлинера с «безумной» смесью цветов, а также изящные скульптуры, раскрывающие различные грани женского характера. Эти работы были приобретены у фонда «Мир Дали», который владеет музеем Сальвадора Дали в Париже. Кроме того, зрители увидят две уникальные графические серии. Серия из 20 работ в технике ксилографии «Треуголка» была создана по мотивам одноимённой повести культового писателя Педро Антонио де Аларкона, в которой автор рассказывает пикантную историю о любви и ревности в испанской провинции. Другая серия «Фрукты» была создана на основе ботанических литографий XIX века. Дали, будучи признанным мастером рисунка, добавляя к изображениям плодовых растений сюрреалистические элементы, превратил их в игру с реальностью, наполненную тонким юмором и воображением. Графические произведения, представленные на выставке, выполнены в различных техниках: гравюра, акварель, смешанная техника, пушуар, литография и ксилография. Дали был опытным гравером и художником-графиком. Он особенно предпочитал литографию, так как она сохраняла особую тонкость его линии. Испанский гений подписывал каждую работу, объединял их в серии и к каждой разрабатывал портфолио.