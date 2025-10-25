Вдохновляющая лекция, посвящённая выдающимся женщинам-художницам XX века, которые не только оставили яркий след в истории искусства, но и разрушили стереотипы о роли женщин в творческой среде. В течение этого столетия женщины начали активно заявлять о себе, создавая уникальные произведения, которые изменили наше восприятие искусства и его возможностей. Рассмотрят жизнь и творчество таких художниц, как Яёи Кусама, чьи яркие точки и повторяющиеся узоры стали символом бесконечности и осведомленности о ментальном здоровьи; Луиз Буржуа, чьи скульптуры и инсталляции исследуют темы материнства и идентичности; Джорджии О'Кифф, которая с помощью своих ярких цветочных полотен привнесла женский взгляд в мир американского модернизма; и Марине Абрамович, чья перформативная практика поставила под сомнение границы между художником и зрителем. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.