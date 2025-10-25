ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женщины-художницы в искусстве 20 века

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Вдохновляющая лекция, посвящённая выдающимся женщинам-художницам XX века, которые не только оставили яркий след в истории искусства, но и разрушили стереотипы о роли женщин в творческой среде. В течение этого столетия женщины начали активно заявлять о себе, создавая уникальные произведения, которые изменили наше восприятие искусства и его возможностей. Рассмотрят жизнь и творчество таких художниц, как Яёи Кусама, чьи яркие точки и повторяющиеся узоры стали символом бесконечности и осведомленности о ментальном здоровьи; Луиз Буржуа, чьи скульптуры и инсталляции исследуют темы материнства и идентичности; Джорджии О'Кифф, которая с помощью своих ярких цветочных полотен привнесла женский взгляд в мир американского модернизма; и Марине Абрамович, чья перформативная практика поставила под сомнение границы между художником и зрителем. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста