Зелие: фолк-движ
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Встреча с фольклорным ансамблем «Зелие», чтобы петь, танцевать, водить хороводы и играть в народные игры. Будут старинные песни, живые голоса и много веселья. А главное — возможность не просто послушать музыку, а почувствовать её вместе с другими.
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