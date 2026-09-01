Никакой фантастики. Ничего сверхъестественного. Просто женщина хочет, чтобы ей было с НИМ хорошо. А когда ей с ним может быть хорошо? Когда он соответствует её представлениям о том, какой он - её идеальный мужчина. Рост, вес, нос. Размер ноги. Это важно! И чтобы никогда не говорил, например, «не выдумывай». Нет, не «например», точно чтобы не говорил. И, не забыть, чтобы заботливый по шкале от 1 до 10, конечно, 10. Компания «Хуманитас Инжиниринг» обещает исполнить проект по заданным вами характеристикам. Четкость формулировок - это важно. Прием заявок на идеального партнера ведет женщина-робот. Она не дискутирует, она фиксирует и уточняет. Всё записано, утверждено, модель в разработке. Нужна корректировка? К тебе направлен опытный экземпляр. Внеси уточнения. Возможно счастье, когда всё сделано так, как ты и заказывала? А, может быть, всё вообще не то, чем кажется? Кто мы? «Опытные экземпляры», выполненные по чьему-то заказу? Реальные люди? А важно? Продолжительность: 1 час 30 минут