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Завещание Чарль­за Адам­са, или Дом се­ми по­ве­шен­ных

Мастерская П. Н. Фоменко
Кутузовский проспект, 30

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 30000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, истории в стиле арт-нуар, готические фантазии Тима Бёртона, сказка о Белоснежке и история о Ромео и Джульетте. Вдохновившись известными и даже хрестоматийными образами, создатели спектакля придумали новых героев для своей истории. В итоге получилась страшно-смешная комедия – «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных». Беззастенчиво зрелищная и вызывающе ироничная; лёгкая и мудрая, смешная и трогательная.

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