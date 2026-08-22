Заур Туганов
Ленинградский просп., 15, стр. 1
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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Заур Туганов — участник шоу «Концерты» на ТНТ и «Звёзды» на НТВ в составе команды «Регионы», полуфиналист седьмого сезона шоу «Открытый микрофон», стендап-комик, финалист Первой лиги КВН и четвертьфиналист Премьер-лиги в составе команды «Город 313».
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