Заур Туганов — участник шоу «Концерты» на ТНТ и «Звёзды» на НТВ в составе команды «Регионы», полуфиналист седьмого сезона шоу «Открытый микрофон», стендап-комик, финалист Первой лиги КВН и четвертьфиналист Премьер-лиги в составе команды «Город 313».