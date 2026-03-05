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Засмеялся и – забыл

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Александры Халипской «Засмеялся и – забыл», посвящённая теме ностальгии. Ностальгия — светлый призрак, который возвращается из прошлого, чтобы напомнить: было время, когда мир казался проще, а жизнь — чуть волшебнее. В каждом вздохе ностальгии есть двусмысленность: она и болит, и лечит. Человек ловит себя на том, что листает отпечатанные с экрана пиксели детства. Это ощущение маятника — туда и обратно, назад в уют прошлого и обратно в шум настоящего. Каждый момент ностальгии — маленький парадокс, в котором память становится одновременно якорем и крыльями. Это не просто скука по давно ушедшему: это создание нового значения, текущего, рассыпающегося сквозь призму времени. Данная выставка — размышление о том, что для каждого человека является ностальгией. Александра Халипская предлагает погрузиться в уютные воспоминания и поймать ускользающий мотив «туда-обратно». Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00

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