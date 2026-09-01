Вечеринка для тех, кто любит музыку не только на танцполе, но и в жизни. Будет два танцпола, много людей и просто хорошая музыка. Лайн-ап: fobos_hailey undergroover promise.dima mr_paykmsh qinnai.flac sashapowww flysomefruit gekkon_predatorz semochkin_tv blackgenizma pank_pozer zarni_nst beloved.kir forbidden.rave.diary.music