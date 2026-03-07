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Заповедное

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

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от 300₽ до 1800₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Экспозиция проекта «Заповедное» уподоблена загадочному лесу. Здесь каждый художественный жест самодостаточен, как отдельное растение, но в массе создаёт единый ландшафт впечатления. Прогуливаясь по этому заповеднику, зритель попадает в пространство, где тотальность природы сочетается с вниманием к деталям, где реальность перетекает в сон, создавая новые воспоминания. Живописное окно Кристины Пуршиной балансирует на грани видимого и воображаемого, предлагая заглянуть в те уголки сознания, где границы между явью и грезой стираются. Сад Любови Ремизовой — это метафора времени, памяти и забвения. Катя Никитина обращается к углю как к материалу, несущему в себе память о древесном. Это след соприкосновения с природной стихией, точка контакта, где огонь и дерево оставляют свой отпечаток на плоскости, связывая рукотворное с естественным. Образы в живописи Виктора Комарова ускользают от прямого взгляда, одновременно скрывая и проявляя себя. «Заповедное» — это приглашение к медленному созерцанию. Как в настоящем лесу, здесь важно не только общее впечатление, но и настрой на восприятие взаимодействия между собой незаметных, но значимых элементов. P.s. чуть позже мы добавим больше фотографий с выставки:) Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00

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